شكوك حول مشاركة كفاني أمام فرنسا

غاب المهاجم ايديسون كافاني، عن التدريبات الأخيرة لمنتخب الأوروغواي، ليرهن بذلك حظوظه في مواجهة منتخب فرنسا، في ربع نهائي كأس العالم 2018.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن كافاني، لم يشارك في التدريبات الجماعية الأخيرة لمنتخب الأوروغواي، واكتفى بمواصلة العلاج رفقة طبيب المنتخب.

وبالنظر للمعطيات الجديدة، رجحت الصحافة الفرنسية، غياب كافاني، عن مواجهة فرنسا في المباراة المقبلة التي ستجمع المنتخبين، الجمعة المقبل.

يذكر أن ايديسون كافاني، خرج مصابا في المباراة الأخيرة، التي جمعت الأوروغواي، بالبرتغال، لحساب الدور الثمن نهائي من كأس العالم 2018.