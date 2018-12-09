شكيب خليل: القاعدة 49/51 لم تطبق بعدالة

كشف الوزير الاسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل، خلال نزوله ضيفا في برنامج ضيف الإقتصاد أن قاعدة الإستمار 49-51 لا تطبق بشفافية وعدالة على كل المستثمرين الأجانب بالجزائر.

ومثال ذلك شركة جينرال إليكتريك الأمريكية بباتنة و التى تحصلت حسبه على 51 بالمائة والجزائر 49 بالمائة والكثير من الفوائد والتحفيزات هو ما أدى حسبه لإنتشار كل أنواع الفساد والرشوى.

مؤكدا انالجزائر تطبق هذه القاعدة على أسس لا نعرفها ما إنعكس سلبا على محيط الإستثمار

وفي نفس السياق إقترح شكيب خليل أن تكون مسؤولية قاعدة الإستثمار رابح رابح مبنية على ثلاثة أطراف هما الشريك الأجنبي . الشريك المحلي والبنك هو الذي يقرر القاعدة المناسبة لتطبيقها على مشروع ناجح يعود بالفائدة على الإقتصاد الوطني

ومن المنتظر ان يبث الحوار كاملا سهرة اليوم الاحد علة تلفزيون النهار ابتداء من الساعة 22:00 ليلا.