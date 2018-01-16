شكيب خليل .. قرار بوتفليقة بتأجيل خوصصة المؤسّسات العمومية صائب

توقع وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، أنّ تشهد أسعار النفط استقرارا في حدود 70 دولار للبرميل إلى غاية نهاية السنة.

نتيجة محافظة منظمة الأوبك على التزامها مع الدول خارج المنظمة على خفض الإنتاج، وهذا خلال حوار مع موقع “أخبار الجلفة”.

واعتبر الوزير الأسبق أن القرارات المتخذة من طرف الحكومة لإصلاح الوضع الاقتصادي صحيحة لكنها مؤقتا.

إذ لن تقدم الحلول للاقتصاد في المدى المتوسط، وهو ما يتطلب حسبه اللجوء إلى الاستثمار الخارجي أو المديونية الخارجية أو المحلية.

مضيفا أن قرار الرئيس بالتدخل لتأجيل الخوصصة كان صائبا بالنظر للتعقيدات التي سترافق العملية.