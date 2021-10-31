شلل بحركة القطارات في الضاحية الغربية للعاصمة

بسبب سقوط شجرة أتلف خطوط الكهرباء بين البليدة وبني مراد

سجلت حركة قطارات في الضاحية الغربية للعاصمة بين الجزائر والعفرون، اضطرابا، صبيحة أمس، بسبب سقوط شجرة أدت إلى إتلاف الخطوط الكهربائية.

وفي بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أوضحت بأن المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، سجلت انقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط بين محطتي البليدة وبني مراد، إثر سقوط شجرة بسبب الرياح القوية، أدت إلى إتلاف الخطوط الكهربائية التي تزود القطارات، والتي سببت اضطرابا في حركة قطارات بالضاحية الغربية للعاصمة بين الجزائر والبليدة، مما استدعى توقف القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو البليدة، عند محطة بني مراد، أما القطارات المتوجهة من العفرون والبليدة، نحو الجزائر العاصمة فتوقفت مؤقتا لحين لإصلاح العطب.

هذا وتقدمت الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الخلل التقني، مؤكدة أنها تسخر كل إمكاناتها البشرية والمادية لإصلاح هذا الخلل واستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.