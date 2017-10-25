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الجوية الجزائرية :طوارئ بمطار الجزائر والنقابة متمسكة بالإضراب.. !!

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الجوية الجزائرية :طوارئ بمطار الجزائر والنقابة متمسكة بالإضراب.. !!
بقلم أسماء.ع

أعلنت اليوم الأربعاء، النقابة الوطنية لتقنيي الصيانة بالخطوط الجوية الجزائرية، تمسكها بالاضراب، فيما وصف المدير العام للمؤسسة الإضراب بغير الشرعي.

وبدت الحركة عادية على جميع الخطوط ، في وقت أعلنت فيه المديرية العامة لـ الجوية الجزائرية ،أن الإضراب غير قانوني.

في المقابل جددت نقابة تقينيي الصيانة تمسكها بالاضراب الى حين الاستجابة لجميع مطالبها.
وجاء الإضراب الذي شمل عمال الصيانة وتقنيو الجوية الجزائرية، بعد فشل الإجتماع الذي جمع ممثلي الجوية الجزائرية بالنقابة.
ومن بين مطالب النقابة زيادات في الأجور، إلا أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.

الجوية الجزائرية

الجوية الجزائرية

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