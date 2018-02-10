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شمايكل :”مكانة محرز مع الكبار وأتفهم ردة فعله”

الرياضة
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شمايكل :”مكانة محرز مع الكبار وأتفهم ردة فعله”
بقلم إسماعيل عشاش

أبدى “كاسبر شمايكل” حارس “ليستر سيتي” تفهمه لغضب الدولي الجزائري، رياض محرز، بعد فشل صفقة انتقاله لمانشستر سيتي في الميركاتو.

وصرح قائلا لشبكة “سكاي سبورتس” :”أتفهم ردة فعل رياض، لأنه لاعب وباعتراف الجميع لديه مكانته مع كبار الأندية، دون نقاش”.

وأضاف :”كان يمتلك فُرصة الفوز بأربع ألقاب لو انتقل للسيتي، ليجد نفسه باقيا معنا، ومن الطبيعي ألا يتقبل هذا الوضع”.

وواصل :”نعلم بأن رياض عندما سيعود سيكون قادرا على تقديم الإضافة، ولكننا من جهتنا نُركز أولا وأخيرا على مُباراتنا القادمة”.

واش جاز على محرز ماشي ساهل..

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