شنين: “الجيش إلتزم بعصمة دماء الجزائرين وتحقيق مطالبهم”

أكد رئيس المجلس الوطني الشعبي، سليمان شنين، اليوم الثلاثاء، أن موقف الجيش الوطني الشعبي، الذي إلتزم بعصمة دماء الجزائريين، ومرافقتهم في تحقيق مطالبه بحكمة وواقعية، هو موقف تاريخي نادر.

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني، خلال مراسم افتتاح الدورة العادية للمجلس، أن الجيش قدم الدعم المطلق في التوجه الجاد والمسؤول في مكافحة الفساد والمرافقة الواضحة لمنظومة القضاء.

هذه المنظومة التي تمكّنت من التحرّر في فترة زمنية قياسية_يضيف سليمان شنين- واستطاعت أن تأخذ زمام المبادرة من خلال التغيّرات العميقة التي تُحدِثها في مختلف المؤسّسات القضائية والإدارية.

كما اعتبر رئيس المجلس، أن الملفات الكبيرة التي فتحها القضاء، غير متوقعة، و هذا ما يميّز المشهد الجزائري، ويبعث فينا الفخر والاعتزاز.