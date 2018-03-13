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شهود عيان: سائق السيارة جرّ معه 12 طفلا والباقي تطايروا في السماء

أخبار الجزائر
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شهود عيان: سائق السيارة جرّ معه 12 طفلا والباقي تطايروا في السماء
بقلم أمينة داودي

أكد شهود عيان لتلفزيون “النهار” أن الحادثة وقعت منتصف النهار بعد أن كان سائق السيارة يسير بسرعة قصوى.

وأضافوا أن السائق تجاوز الممهلات بسرعة قصوى واصطدم بالأطفال الذين تزامن وقت الحادث مع خروج التلاميذ.

أين تطاير معظم التلاميذ الذين اصطدم بهم ليدهس أيضا رجلا وإمرأة كانوا على حافة الطريق أدى إلى وفاتهم.

من جهة أخرى، أكد العديد من شهود عيان أن الحادثة تعد مجزرة في حق الأطفال والمواطنين.

ماخلف مشاهد دامية ومجزرة حقيقة في أذهان المواطنين.

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التعليقات (1)

  • مريم

    مساكين غادوني اي دروك شفتهم الله يرحمهم وسيصبر والديهم

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