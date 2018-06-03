استشهد أحد العسكريين بحادث الطائرة العسكرية “Hercule C-130” التي انحرفت صباح اليوم الأحد، اثر هبوطها في مدرج القاعدة الجوية ببسكرة.

العسكري استشهد بالمستشفى بعدما نقل إلى المستشفى أين كانت عملية الإنقاذ من الساعة 10.30 صباحا إلى غاية 4.15 أين تمكن المنقذ من إخراجه من الطائرة.

ويعود سبب وفاة العسكري هو طول مدة مكونه داخل الطائرة ومحاولات اخراجه بمشاركة 3 رافعاًت حيث وصل للمستشفى في وضع حرج، توفي بعدها مباشرة.

كما تم تسجيل 8 اصابات واحدة في حالة حرجة، وتخص تقني الطائرة الذي أجريت له عملية جراحية ناجحة وهو الآن يتمثل للشفاء.

الطائرة كانت أقلعت من أجل تنفيذ مهمة نقل 47 من القوات الخاصة الذين نفذو عملية قفز مظلي وبقى 9 أشخاص منهم 5 من طاقم الطائرة و4 مساعدين للجنود في عملية القفز.

ويشار أنّ سبب انقسام الطائرة هو ارتطام جناحها بالأرض بعد انحرافها عن مدرج الهبوط.