أوقع بلال في حصة الكاميرا الخفية التي ثبث على قناة النهار العديد من النساء في فخه، وذلك من خلال إعطائهم عصير جديد لتجربته.

لغرض تذوقه من أجل استطلاع أرائهن حول جودته من عدمها.

وبعد أن تذوقت النساء المنتوج سألهم بلال عن رأيهن فيه حيث هناك من قالت أنه مر وهناك من قالت أنه حامض.

لتكون المفاجأة بعد ذلك بأن العصير الذي شربوه فيه سلحفاة وضفدع.

و كانت ردة فعل النساء جد صادمة حيث هناك من دعت بأن لا يضرها في حين هناك من رغبت في القيئ .

أما إمرأة أخرى رغبت في كسر ذلك الحوض الذي به ضفذع لأنها انتبابثها حالة هيستيرية بسبب الثقة التي وضعتها في بلال.