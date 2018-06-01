شوقي غريب: “مركز سيدي موسى يُضاهي المراكز الأوروبية”

أشاد شوقي غريب، مدرب المنتخب المصري الأولمبي بالمركز التقني بسيدي موسى، وأكد أيضا أنه يضاهي المراكز الأوروبية خاصة وأنها الزيارة الأولى له لهذا المركز.

وقال شوقي غريب: “أول مرة أزور فيها هذا المكان، مركز سيدي موسى يضاهي المراكز الأوروبية”.

وأضاف: “الآن نعرف أحد الأسباب التي جعلت الجزائر تسيطر على الكرة الإفريقية وخاصة بعد تأهلها للمونديال”.

وتابع: “لما نشاهد هذه المراكز، فهذه بداية خلق جيل جديد في رياضة كرة القدم”.

وختم كلامه: “نحن هنا نتدرب، والفريق الجزائري الأول يتمرن في الملعب المقابل هذا يؤكد أواصر المحبة والصداقة”.