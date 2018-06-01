عاجل

شوقي غريب: “مركز سيدي موسى يُضاهي المراكز الأوروبية”

الرياضة
  • -
  • 0
شوقي غريب: “مركز سيدي موسى يُضاهي المراكز الأوروبية”
بقلم أمير بهلول

أشاد شوقي غريب، مدرب المنتخب المصري الأولمبي بالمركز التقني بسيدي موسى، وأكد أيضا أنه يضاهي المراكز الأوروبية خاصة وأنها الزيارة الأولى له لهذا المركز.

وقال شوقي غريب: “أول مرة أزور فيها هذا المكان، مركز سيدي موسى يضاهي المراكز الأوروبية”.

وأضاف: “الآن نعرف أحد الأسباب التي جعلت الجزائر تسيطر على الكرة الإفريقية وخاصة بعد تأهلها للمونديال”.

وتابع: “لما نشاهد هذه المراكز، فهذه بداية خلق جيل جديد في رياضة كرة القدم”.

وختم كلامه: “نحن هنا نتدرب، والفريق الجزائري الأول يتمرن في الملعب المقابل هذا يؤكد أواصر المحبة والصداقة”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital