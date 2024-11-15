شياخة: “أشعر بخيبت أمل لعدم فوزنا لكني سعيد بمشاركتي مع المنتخب”

عبر الدولي الجزائري أمين شياخة، عن سعادته الكبيرة بأول ظهور له مع الخضر في مواجهة منتخب غينيا الاستوائية، مبديا في ذات الوقت أسفه الشديد لعدم فوزهم باللقاء.

وصرح شياخة، للتلفزيون العمومي الجزائري: “أولا أنا لست سعيد كوننا لم نتمكن من تحقيق الفوز، لكن وفي نفس الوقت سعيد لمشاركتي مع المنتخب الوطني”.

كما أضاف: “هذا الأمر عملت عليه بجهد كبير منذ سنوات، يعني أنا سعيد على المستوى الشخصي، لكن كان علينا الفوز في مثل هذه المباراة”.

يذكر أن أمين شياخة، شارك أمس الخميس، لاول مرة مع المنتخب الوطني، خلال مواجهة غينيا الاستوائية، أين أقحمه الناخب فلاديمير بيتكوفيتش، بديلا، انطلاقا من الدقيقة الـ88.