شياخة يشير لإقترابه تمثيل الخُضر

قام اللاعب ذو الأصول الجزائرية، مهاجم نادي كوبنهاغن الدانماركي، أمين شياخة، بخطوة تؤكد قُرب إلتحاقه بصفوف المنتخب الوطني.

تحسبا لخوض المنافسات الرسمية مستقبلا، مع أشبال الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش.

وتفاعل المهاجم، أمين شياخة، بالإعجاب على منشور الوافد الجديد لصفوف المنتخب، لاعب نادي هيرتا برلين الألماني، مازة إبراهيم، عبر منصة “الأنستغرام”، والذي أعلن من خلاله الأخير، إنضمامه للمنتخب الوطني، بصفة رسمية. تحسبا لمواجهتي منتخب التوغو المزدوجتين، في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وعلق أمين شياخة، على منشور، اللاعب، مازة إبراهيم، بإيموجي ساعة رملية، مشيرا لإنضمامه إلى المنتخب الوطني، مسألة وقت فقط.

كما تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الجزائريين، مع تعليق اللاعب، شياخة، وطالبوه بالسير على خطى اللاعب، إبراهيم مازة.

للإشارة، باشر مهاجم كوبنهاغن، شياخة، إجراءات تغيير جنسيته الرياضية، تحسبا لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري في قادم المواعيد، حيث سبق للاعب، خلال شهر سبتمبر الماضي، أن زار السفارة الجزائرية بالدانمارك، وكان في إستقباله السفير الجزائري، محمد عينصر.