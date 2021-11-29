شيخ من ذوي الاحتياجات الخاصة يقتل زوجته في “واد نيني” بأم البواقي

أقدم، أمس، شيخ من ذوي الاحتياجات الخاصة “أصم وأبكم”، والبالغ من العمر حوالي 70 سنة، على قتل زوجته التي تعاني هي الأخرى من نفس الإعاقة، والبالغة من العمر نحو 47 سنة، حيث سقطت الضحية جثة هامدة إثر تلقيها ضربة قاتلة بواسطة آلة حادة على مستوى مؤخرة الرأس، عقب نشوب ملاسنات ومناوشات بينهما، تجهل أسبابها الحقيقية، كما حاول الجاني الانتحار بواسطة سكين، غير أنه فشل في ذلك، ليتم نقله إلى العيادة متعددة الخدمات في “فكرينة” تحت حراسة أمنية لعناصر الدرك الوطني لعلاجه والعناية به.

وقد يحوّل إلى مستشفى “زرداني” بمدينة “عين البيضاء” المجاورة، حيث نقلت جثة زوجته المغدور بها، فيما فتح رجال الضبطية القضائية تحقيقا لمعرفة ملابسات هذه الجريمة البشعة، والتي تمت في ظروف غامضة وحيرت سكان بلدية “واد نيني” التابعة لدائرة “فكرينة”.