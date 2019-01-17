شيخ يلقى حتفه في ظروف غامضة بتبسة

عثرت مصالح الدرك الوطني بتبسة، على راعي غنم لقي حتفه بغابة مزغران بولاية تبسة.

ويتعلق الأمر بالمدعو “عمي بوعمران”صاحب 80 سنة .

وقد تّم العثور على الضحية مكتفا بسلسلة حديدية وأثار الضرب على رأسه بآلة حادة

فيما تم العثور على ماشيته على بضعة أمتار من مكان تواجد الجثة.

وحسب مصادر “النهار”، فقد غادر الضحية البيت العائلي في حدود الخامسة صباحا ولم يعود إلى البيت.

أين تم مباشرة عملية البحث في حدود الساعة الثانية زوالا قبل أن يتم تحديد جثته ليلة أمس في حدود الساعة الواحدة صباحا.

و لحد الآن التحقيق جاري من قبل أفراد الدرك الوطني لتحديد هوية الفاعلين

علما أن الضحية يرعى بالمنطقة منذ أزيد من 30 سنة.