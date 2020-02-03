شيد في 8 أيام.. المستشفى الصيني يستقبل المصابين بكورونا اليوم الإثنين

يبدأ المستشفى الذي شيدته السلطات الصينية في 8 أيام بإستقبال أولى المرضى المصابين بكورونا اليوم الإثنين.

وأفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الإثنين، أن المستشفى الذي شيدته السلطات الصينية في ثمانية أيام لعلاج المصابين بفيروس كورونا، سيبدأ في إستقبال المرضى اليوم.

وأضاف نفس المصدر أن طاقة إستعاب المستشفى تبلغ ألف سرير، ويهدف تدشين المستشفى إلى تعويض نقص الأماكن في المستشفيات المدن الأخرى في إستعاب الماصبين بالفيروس.

هذا وأعلن التلفزيون الصيني عن تسجيل أزيد من 11 ألف حالة إصابة بهذا الفيروس في إقليم “هوبي” و”ووهان”.