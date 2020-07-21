شيعلي يعطي تعليمات لتصنيف جميع الطرق السيارة الجزائرية

ترأس وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي اليوم الثلاثاء، اجتماع عمل بحضور إطارات الوزارة ومسؤولي المؤسسة الجزائرية للطرق السيارة.

و خصص الإجتماع حسب بيان الوزارة، لدراسة مختلف الاقتراحات بخصوص تصنيف الطرق السيارة بالجزائر، بعد استعراض مختلف المقاربات من خلال استخدام الأحرف والأرقام الفردية والزوجية وفق المحددات الجغرافية “شمال جنوب شرق غرب”.

و أكد الوزير على وجوب استخدام منهج ومنطق في التصنيف يمكن كافة مستعملي هذه المنشآت، من التعرف بسهولة على شبكة الطرق السيارة.

مع تحديد النقاط الكيلومترية على طول مساراتها، لتسهيل تنقل وتدخل جميع المصالح المعنية.

بالإضافة إلى اختيار الإشارات العمودية والأفقية الضرورية، لضمان مستوى خدمة وظروف تنقل تحفظ أمن وسلامة مستعمليها.

وأسدى الوزير تعليمات من أجل إعداد الإطار القانوني، لتصنيف جميع الطرق السيارة الجزائرية.