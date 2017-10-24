كشف إجباري عن دورات الوقود لسيارات سايل بالجزائر

دعت الشركة الممثلة لعلامة شيفرولي للسيارات بالجزائر جميع زبائنها أصحاب سيارات شيفرولي سايل التقرب من مصالحها لخدمات ما بعد البيع.

وأوضحت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية على الفايسبوك أن الزبائن المعنيين أصحاب سيارات سايل ترقيم 2011 و 2012.

ودعتهم بالتقرب من مصالح خدمات مابعد البيع في أقرب وقت للكشف المجاني على دورة الوقود، طبقا لتعليمات الشركة المصنعة شيفرولي.

ووضعت الشركة في ذات البيان رقما هاتفيا في خدمة الزبائن المعنيين، للحصو على معلومات أكثر.

وتعني هذه العملية آلاف السيارات سايل ترقيم سنتي 2011 و2012 في الجزائر.