شيلا رئيسا لمجلس إدارة شباب قسنطينة خلفا لقوراري

أعلنت إدارة شباب قسنطينة في بيان، اليوم السبت، عن تنصيب الطاهر شيلا رئيسا لمجلس إدارة الشركة.

و كشفت إدارة السياسي عن هذا القرار، بعدما أكدت استقالة عبد الغاني قوراري، كما أعلنت عن تعيين ياسين فرصاو مديرا عاما بالنيابة.

وكان الفريق القسنطيني قد أعلن في وقت سابق عن اتخاذه جملة من القرارات أبرزها تجديد عقد اللاعب أسامة مداحي إلى غاية 2026 و اللاعب ذيب براهيم إلى غاية 2027.

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