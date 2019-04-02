صابري بوقادوم: “الجزائر لاتُحاصِر ولاتُحاصَر”

قال صابري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجديد، إنّ الجهاز الدبلوماسي هو الواجهة المختصة امام كل التحديات في هذه الظروف الخاصة التي تعيشها البلاد.

وأضاف صابري بوقادوم، خلال مراسيم تسليمه المهام من طرف وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء،:”أنّ الجزائر لاتُحاصِر ولاتُحاصَر”

مطالبا بضرورة حماية الوطن و الدفاع عن السيادة الوطنية و الوقاية من الحدوث أي انزلاق.

وأضاف الوافد الجديد على وزارة الشؤون الخارجية: “مرجعيتنا هو بيان اول نوفمر لا نخاف من ظروف الصعبة و لن نخشى منها وعزمنا خدمة الجزائر “.

كما توعّد وزير الخارجية الجديد على التكفل الجيد بالجالية الجزائرية في الخارج وعد اقصائها من ناحية الحقوق و الواجبات وتقديم الخدمات.

مؤكدا أنّه لن تدخر أي مجهود، لمواصلة الانجازات المحققة في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وفي الختام تقدّم الوزير بعبارات الشكر لرئيس الجمهورية على الثقة التي منحه إياها لتسيير قطاع الشؤون الخارجية.