صاحب خلق ودين.. فلا تفوتي الفرصة إذا كان عمرك فوق الأربعين

لمن تتمنى أن يجمعها القدر برجل تقي يخشى الله، نعرفها على السيد «جمال» من ولاية سطيف.

متقاعد يبلغ من العمر 55 يعمل بمدينة تڤرت، يعمل عملا إضافيا، جمال رجل مطلق أب لشابتين في سن الرشد.

مقبول الشكل وأنيق، ملتزم بأحكام الشرع وحاج لبيت الله، طيب وأمين ومشهود له بحسن السيرة والسلوك.

يمتلك مسكنا خاصا يتمنى أن يلاقيه القدر مع زوجة صالحة ومسؤولة، تعينه على العفة والستر وتكون له خير رفيقة وشريكة للعمر.

يفضل أن تكون من إحدى مدن القبائل، خاصة ولاية تيزي وزو أو مدينة بجاية، يتراوح عمرها ما بين الـ40 و50 سنة.

لا يمانع إن كانت عاملة مستقرة في مجال الإدارة أو ماكثة بالبيت، يقبلها مهما كانت حالتها الاجتماعية، أكثر ما يهمه الالتزام والتمسك بأحكام الله.

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الرقم السري : 131565

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