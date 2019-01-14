صادم ومحزن..تعرف على قصة عمي الطاهر وبناته المعاقات

يعيش عمي الطاهر، القاطن بمشتة يعقوب، بلدية اولاد دريس، ولاية سوق اهراس، حياة مزرية، تدمي القلب وتدمع لها العين، رفقة بناته الأربعة المعاقات ذهنيا.

فالواقف على عائلة بوزينة الطاهر، يرى غياب أدنى مظاهر العيش الكريم، درجة كبيرة من الفقر، ناهيك عن الظروف الصحية المتدهورة للبنات، حتى أنهن لا يملكن وثائق هوية.

والي سوق اهراس، محمدي فريد، وفور سماعه بخبر الظروف الاجتماعية القاهرة للعائلة تنقل، اليوم الاثنين، الى عين المكان، وأمر بنقل البنات المريضات إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أمر ببناء وتجهيز مسكن خاص للعائلة، بوسط بلدية اولاد دريس، قرب السكان.

وأمر باختيار قطعة أرض ومباشرة البناء فورا، بالاضافة الى شراء كل المستلزمات من أفرشة وأغطية وغيرها.

كما تعهد العائلة بالرعاية الصحية والإجتماعية.