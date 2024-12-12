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الرياضة

صادي يمنح شهادة “كاف برو” لمدربين جزائريين وأجانب

بقلم عزيز طالبي
صادي يمنح شهادة “كاف برو” لمدربين جزائريين وأجانب
صادي
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كرّم كلٌ من وزير الرياضة وليد صادي ووزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، عدداً من المدربين الجزائريين وبعض المدربين الأجانب، بشهادة CAF PRO.

وجاء حفل التكريم خلال قرعة الدور الـ32 لمنافسة كأس الجمهورية في الموسم الجديد، الذي جرى اليوم الخميس بنادي الجيش ببني مسوس. منهم مدربون جزائريون، وآخرون من تونس وموريتانيا.

وكرّم الوزير وليد صادي كلاً من المدرب عبد الحق بن شيخة وعز الدين آيت جودي و صابر بن اسماعيل. إلى جانب بن شوية، لخضر عجالي، رشيد بوعراطة، محمد لاسات، ومدربين من تونس وموريتانيا وآخرين.

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