صادي ينعي وفاة مناصر ترجي مستغانم

أبدى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، تأثره الشديد، عقب تلقيه اليوم الثلاثاء، نبأ وفاة مناصر فريق ترجي مستغانم.

وعلى إثر هذه الفاجعة، وجّه وليد صادي، رسالة تعزية، ومواساة، إلى عائلة الفقيد، وأسرة فريق ترجي مستغانم.

كما أبدى رئيس الفاف، تضمانه الكبير مع عائلة الفقيد، داعيا المولى أن يتغمده برحمته الواسعة، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وختم رئيس “الفاف”، وليد صادي، رسالته بابداء تمنياته بالشفاء العاجل، للأنصار الذين تعرضو لاصابات مختلفة، خلال مباراة ترجي مستغانم، وجمعية وهران.