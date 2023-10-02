صادي يُبدي رضاه عن جاهزية ملعب 5 جويلية
بقلم فيصل زيان بوزيان
قام رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي، صبيحة اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية للمركب الأولمبي محمد بوضياف.
ووثقت إدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف، زيارة صادي لملعب 5 جويلية، عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك، وأكدت إعجاب رئيس الفاف بأرضية الملعب.
وصرح رئيس الفاف في هذا الشأن:”الزيارة التفقدية لملعب 5 جويلية تدخل في إطار تحضير الملاعب تحسبا للاستحقاقات القادمة”.
وأضاف صادي:”حقيقة أعجبتني اليوم حالة الملعب، فهو في أحلى حُلة بفضل الكفاءات الجزائرية والوطنية، وأنا أشجع وأثمّن العمل المبذول”.
وختم المتحدث:”دائما ما ندعم هذه المبادارات، والإتحادية سترافق ديوان مركب محمد بوضياف في كل صغيرة وكبيرة لأن شراكتنا استراتيجية وقوية”.
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