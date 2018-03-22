لا يزال محمد لمين زماموش يفكر في مغادرة إتحاد العاصمة في نهاية الموسم، خاصة في ظل العروض المغرية التي تتهاطل عليه من طرف الأندية السعودية.

ولهذا السبب فإن العديد من الأسماء طرحت لتعويض الحارس الأساسي للفريق ومن بينهم حارسي الخضر.

صالحي أو موساوي الأقرب لخلافة زماموش في حراسة مرمى سوسطارة الموسم المقبل.

فحارس شباب بلوزداد محل إهتمام أيضا بعض الفرق كما أن مشاركته مع فريقه في كأس الكاف قد تعيق إنتقاله لسوسطارة.

في حين حارس بارادو “موساوي” يبدو الأقرب، خاصة وأن الفريق كان مهتما بضمه في فترة سابقة.

وكل شيء سيتحدد في نهاية الموسم، خاصة إذا قرر “زماموش” المغادرة بصفة رسمية.