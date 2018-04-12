صالح صويلح يتعهد بتطبيق إجراءات الحكومة للقضاء على أزمة الحليب

ثمن الاتحاد العام للتجار والحرفيين قرارات الوزير الأول فيما يخص ازمة الحليب.

واشاد صالح صويلح في بيان تحوز النهار نسخة منه ،بالتدابير الجديدة للوزارة الاولى للحد من ندرة اكياس الحليب.

وقال صويلح أن هذه التدابير من شأنها أن تنظيم السوق والقضاء على الندرة والمضاربة في هذه المادة الضرورية للمستهلك.

وتعهد ممثل النقابة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم السوق وضمان التموين والتسويق الجيد والدائم لهذه المادة.

كما قال أن النقابة ستجند الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب بالالتزام بتطبيق اجراءات الوزارة الاولى.

مطالبا وزارة الفلاحة بالتنسيق مع الفدرالية لإنجاح و تطبيق هذه التدابير.