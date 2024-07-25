صالح عبد الرحيم :”نسعى لإهداء الجزائر ميدالية في الألعاب الأولمبية”

أكد المدرب الفني الوطني للإتحاد الجزائري للتجديف، صالح عبد الرحيم، جاهزية الرياضيين لإهداء الجزائر ميدالية في الألعاب الأولمبية بباريس.

وقال صالح عبد الرحيم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية “استفاد الثلاثي الجزائري بودينة وبن شادلي وبوزيدي من تحضيرات جدية دون انقطاع مند بداية السنة الجديدة، الدي يستهدفون مشاركة مشرفة وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في هدا الموعد”.

كما أضاف “الموعد سيكون كبيرا جدا، وسيجمع خيرة الرياضيين في مختلف الإختصاصات”.

وختم صالح عبد الرحيم “بالنسبة لسيد علي بودينة، فقد أجرى تربصين، الأول بمدينة نانت والثاني في رومانيا، الدي مايزال متواجدا فيه حاليا إلى غاية التوجه إلى باريس، أمام نهاد بن شادلي وبوزيدي تتواجدان مند أشهر بأحدى المجمعات المائية بالعاصمة الفرنسية”.