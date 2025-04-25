صان داونز يقصي الأهلي المصري من دوري رابطة أبطال إفريقيا

أقصي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، من سباق التأهل إلى نهائي رابطة أبطال إفريقيا أمام ضيفه صان داونز الجنوب الافريقي في إياب نصف نهائي المنافسة.

وانتهت المباراة المثيرة التي جرت بملعب “القاهرة” الدولي بهدف لمثله، في لقاء مثير وناري عرف حضور جماهيري غفير جدا.

وتقدم نادي الاهلي المصري بهدف سجله طاهر محمد طاهر في الدقيقة 24، قبل أن يعدل نادي صاند وانز في الدقيقة الأخيرة من الوقف الأصلي بهدف عكسي سجله ياسر ابراهيم بالخطأ في مرمى فريقه.

وكان لقاء الذهاب، أقيم في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي الذي انتهى بالتعادل السلبي،في مجموع المباريتين، حيث كانت الأفضل لصالح صاند وانز باحتساب هدف خارج الأرض.

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