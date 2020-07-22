صبري بوقدوم: الوضع في ليبيا مسألة امن قومي بالنسبة للجزائر

قال وزير الخارجية صبري بوقدوم ان الجزائر تقف على مسافة واحدة من اطراف النزاع في ليبيا.

وأكد بوقدوم في حديث صحافي لقناة “روسيا اليوم” ان الجزائر مستعدة للتشاور مع جميع الأطراف الليبية.

وقال بوقدوم ان المقاربية الجزائرية ترفض التدخلات الخارجية في ليبيا، والجزائر مصرة على الحفاض على السيادة الكاملة لليبيين على ليبيا.

واضاف وزير الخارجية ان الجزائر لن تسمح بأي مكروه يمس ليبيا، وان الوضع في ليبيا مسألة امن قومي بالنسبة للجزائر.

وعن الاوضاع في الجامعة العربية قال بوقدوم ان الجزائر مصرة على ملف إجراء إصلاحات في الجامعة العربية واضاف انه لا بد من نظرة مستقبلية للجامعة العربية بإجماع أعضائها.

وقال بوقدوم ان الجزائر الجديدة هي جزائر قوية لا تلتزم بسياسة الصمت اتجاه القضايا الدولية، واضاف ان بعض الأطراف لم تحترم مخرجات مؤتمر برلين من خلال بخصوص منع توريد الأسلحة.

واردف بوقدوم صوت الجزائر سيكون أعلى لأن النيران اصبحت قريبة منها و تهدد أمن البلاد.

وكشف بوقدوم: نحن مستعدون لإحتضان القمة العربية بالجزائر بعد الجائحة بإذن الله.

واضاف :علاقة الجزائر مع روسيا و الصين و فرنسا و غيرها هي علاقة مصالح اقتصادية و امنية قاعدتها الند للند وفقا لنظرية رابح رابح.

وقال صبري بوقدوم: لن يأتي أي سوء للمغرب من الجزائر لكن نطلب منهم الاحترام، اما علاقة الجزائر مع الجارة المغرب هي علاقة اخوة و احترام وموقفنا لا يتغير من عدة قضايا دولية معروفة ..نتمنى كل الخير لكافة الجيران

واختتم بوقدوم كلامه بالقول ان الجزائر تتمنى كل الخير للمغرب ولا نريد الدخول في صراع الكلمات والشتم.