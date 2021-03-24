صبري بوقادوم يُستقبل من قبل الرئيس الكامروني

إستقبل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم اليوم الأربعاء من قبل رئيس دولة الكامرون بول يبا.

وخلال اللقاء نقل بوقادوم التحيات الاخوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكذا الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ تقاليد التشاور.

كما تطرق الطرفان إلى القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وكان بوقدوم قد اجرى محادثات مع نظيره الكامروني مبيلا مبيلا حول العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا سبل تطويرها.

وبهذه المناسبة وقع الوزيران مذكرة تفاهم لترقية وتعزيز المشاورات السياسية بين البلدين..

ويقوم وزير الخارجية صبري بوقادوم بزيارة عمل إلى دولة الكامرون بدعوة من نظيره مبيلا مبيلا بداية من اليوم .

وأكد الطرفان العزم المشترك ببعث ديناميكية جديدة في العلاقات الثنائية، ترقى لمستوى تطلعات الشعبين وتضمن الاستغلال الأمثل لإمكانيات البلدين.