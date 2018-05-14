شهد المؤتمر الصحفي الذي أعقب نهاية مباراة السد القطري وأهلي جدة السعودي ملاسنات كلامية بين بغداد بونجاح وأحد الصحفيين سعوديين.

وهذا بعد سؤال الصحفي لللاعب الجزائري عن حقيقة الحركة التي قام بها بإتجاه حكم مباراة الذهاب أين أجابه بونجاح بـ”واش دخلك”.

وظهر بغداد في قمة الغضب بعد مواصلة الصحفي لإفتزازاته، خصوصا وأن بونجاح سبق وأن قدم إعتذاره عن اللقطة في مباراة الذهاب.

يذكر أن بونجاح قاد ناديه للتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد توقيعه لثنائية كاملة في مرمى الأهلي السعودي في لقاء اليوم.