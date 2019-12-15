صخري: “أفضل ملعب “5 جويلية” على سونطراك”

طالب المدير العام الرياضي لنادي مولودية الجزائر، فؤاد صخري، بمنح فريقه ملعبا خاصا به، بدل شركة ممولة للفريق.

وصرح فؤاد صخري، لتلفزيون “النهار”، في هذا الخصوص: “بدلا من منحنا شركة، أفضل منحنا ملعب، لأنه يعد وسيلة العمل، فالملعب أصبح اليوم قوة اقتصادية للذي يملكه”.

وأضاف: “لو يتم منح ملعب “5جويلية” لمولودية الجزائر، ونزع احدى شركاتها الممولة، سيعود ذلك بفائدة كبيرة على الفريق وأبنائه”.

وتابع: “لو يمنحوننا ملعب الدويرة، سيكون ذلك أفضل، كونه ملعب جديد فيه كل الهياكل، مثله مثل ملعب براقي”.

وختم العام الرياضي لنادي مولودية الجزائر، فؤاد صخري: “نفضل ملعب “5 حويلية”، كونه ملعب يملك تاريخ، مثله مثل نادي مولودية الجزائر”.