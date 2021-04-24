صدامات جديدة في القدس الشرقية وقصف صهيوني على غزة

يتصاعد التوتر اليوم السبت، بين الفلسطينيين وقوات الكيان الصهيوني بعد صدامات جديدة ليل الجمعة السبت في القدس الشرقية.

ووقعت الصدامات بسبب تظاهرة ليهود يمينيين متطرفين هتفوا “الموت للعرب” أمام باب العمود، أحد مداخل القدس الشرقية.

من جهتها، ردت شرطة الاحتلال الصهيوني التي انتشرت بكثافة، قنابل صوتية في محاولة لتفريق الحشد.

كما اعتقلت عددا من الفلسطينيين مستخدمة القوة في توقيف أحدهم، حسب وكالة فرانس برس.

وتجمع مئات الفلسطينيين مساء الجمعة عند معبر قلنديا الذي يربط بين الكيان الصهيوني والضفة الغربية وأضرمت النيران في أشياء مختلفة.

وأعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح المسلح للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، في بيان “مسؤوليتها عن قصف مستوطنات الاحتلال المحاذية للقطاع بعدة صواريخ فجر اليوم ردا على عدوان الاحتلال في القدس”.

من جانبها، قالت الفصائل الفلسطينية المسلحة وبينها حماس وحركة الجهاد الإسلامي، في بيان مشترك أنها “لا يمكن أن تصمت على استمرار العدوان الصهيوني الهمجي على أبناء شعبنا في القدس”

محذرة من أن “العدو باستمراره في انتهاك أقصانا والاعتداء على أهلنا في القدس يفتح على نفسه أبواب الجحيم”.

وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان “ما يقوم به المستوطنون والجماعات اليمينية المتطرفة بالتحريض على قتل العرب وبحماية الجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وما يقومون به من ملاحقات لأبناء شعبنا”.

واندلعت الصدامات في الأيام الأخيرة في القدس بعد أن منعت الشرطة الجلوس على الدرج المحيط بباب العمود وهو مكان يلتقي فيه الفلسطينيون عادة في المساء خلال شهر رمضان.