صدام بين “العميد” و”الوفاق” .. “سوسطارة” تتفادى الكبار و”الشباب” بذكريات سيئة

أفرزت قُرعة الدور الـ16 مكرر من كأس الكاف ودور المجموعات من رابطة الأبطال الإفريقية، والتي أقيمت أمسية الأربعاء بالقاهرة، مواجهات قوية لمُمثلي الجزائر.

وستكون المجموعة الثانية من “الشمبينزليغ” على موعد لإحتضان صدام جزائري بين “نسور الهضاب” ونظيرهم “مولودية الجزائر”.

كما ضمت نفس مجموعة الثنائي الجزائري صاحب الزعامة الإفريقية في السنوات الأخيرة نادي تيبي مازيمبي الكونغولي، فيما سيكون الدفاع الحسني الجديدي المغربي الطرف الرابع.

وفي كأس الكاف، فإن “سوسطارة” ستتحدى نادي “بلاتو يونايتد” من نيجيريا مع أفضلية لعب مواجهة العودة بالجزائر العاصمة.

ومن جهته، سيكون “أبناء لعقيبة” في مواجهة ماضيه أمام نادي “آسيك ميموزا” الإيفواري الذي سبق وأن إنهزم أمامه بسباعية كاملة.