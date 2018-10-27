صدام جزائري بين مسلوب وفرحات في لليغ2 الفرنسية

يستضيف الدولي الجزائري زين الدين فرحات، رفقة ناديه لوهافر، اليوم السبت، زملاء وليد مسلوب، نادي لانس، لحساب الجولة الـ12، من الليغ2 الفرنسية.

وكشف الحساب الرسمي لنادي لانس الفرنسي، عن التشكيلة الرسمية للفريق، والتي سيدخلها وليد مسلوب كقائد لفريقه لانس.

ويسعى اللاعب السابق للخضر، للعودة بنتيجة ايجابية من ملعب لوهار، لتعزيز رصيدهم من النقاط، والتقدم أكثر في ترتيب البطولة.

في المقابل، يسعى الدولي الجزائري الآخر، زين الدين فرحات، رفقة ناديه لوهافر، للإطاحة بالضيوف، والخروج والإبقاء على الزاد كاملا في ملعبهم.