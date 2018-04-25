فجرت الصحف التركية، صبيحة اليوم، مفاجأة من العيار الثقيل، حين أشارت إلى إمكانية تخلي غلطة سراي التركي عن نجمها الجزائري سفيان فيغولي.

إلى جانب زميله المغربي يونس بالهندة بعد نهاية الموسم الجاري، بالرغم من المستوى الكبير الذي يقدمه الثنائي خصوصا الجزائري “سوسو”.

وعلل موقع “فوتو-ماتش” في مقاله المعنون بـ”فيغولي وبلهندة سرحا قبل الداربي”، أن ذلك يعود لراتبهما الكبير جدا، الذي يصل لـ8 ملايين أورو.

وأشار المصدر ذاته على أن المدرب التركي فاتح تيريم عقد إجتماعا مع الإدارة وأكد إستعداده للتخلي عن خدمات فيغولي وبلهندة.