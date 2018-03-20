صديقة رونالدو تفتخر به:”أنت الرقم واحد في العالم”

رونالدو رفقة صديقته أمس في حفل جوائز البرتغال

أكدت صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو “جيورجينا رودريغيز” أن لاعب ريال مدريد الإسباني هو الرقم واحد في العالم دون منازع.

ونشرت “جيورجينا” صورة لها رفقة “الدون” في حفل توزيع جوائز الكرة البرتغالية على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

وأرفقت صديقة رونالدو الصورة بعبارة:”حبي .. هو الرقم واحد في العالم” ما يؤكد إعجابها الشديد وتعلقها بالنجم الأول للفريق الملكي.

وجاء هذا المنشور بعد يوم من تتويج رونالدو بجائزة أفضل لاعب برتغالي لسنة 2017 في حفل أُقيم بالعاصمة البرتغالية “لشبونة”.