صديق شهاب: لابد من اعطاء الاولوية في تقديم الدعم لولايات الجنوب

وقال صديق شهاب أن الجزائر لا بد عليها ان تجد اليات لصون كرامة المواطن خاصة الفئات المعوزة.

وان هذا هو شعار الرئيس بوتفليقة منذ قدومه للحكم سنة 1999.

ونفى شهاب ان الارندي يسعى للتقليل من دعم الحكومة للفئات الهشة، ولكن الحزب يريد إيجاد ميكانزمات جديدة لتوجيه الدعم لمن يستحقه.

وان لا تتخلى الدولة عن “اجتماعيتها” لكن لا بد لها ان تحسن توجيه “اجتماعيتها” كما قال.

وفيما يخص قطاع السكن، قال شهاب ان الدولة مازالت تدعم قطاع السكن وتوزعه مجانا.

وان الرئيس بوتفليقة المجاهد لن يتخلى عن الوظيفة الإجتماعية للدولة.

لكن تسير الندرة يخلق مشاكل، كما ان تسير الوفرة يخلقها ايضا، فالوفرة و الندرة لابد لها من ميكانزمات تسير.

وطالب بأعطاء الاولية في تقديم الدعم للفئات الهشة في الجزائر لولايات الجنوب.