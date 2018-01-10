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صديق شهاب للأطباء المقيمين.. “الدولة قراتكم”

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صديق شهاب للأطباء المقيمين.. “الدولة قراتكم”
بقلم أمينة لعلالي

رد الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، اليوم الأربعاء، على الأطباء المقيمين المضربين في العديد من الولايات.

وقال شهاب خلال حلوله ضيفا على حصة “قهوة وجرنان”، أنه لا يعقل أن يرفض الأطباء الذين درستهم الدولة علاج الجزائرين بالجنوب.

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التعليقات (2)

  • توفيق

    هذا واجب الدولة وليست مزية يا شهاب

  • صالح الاوراسي

    “الدولة قراتهم”…هذا واجبهاوليس منة منها نحو الشعب مثل الصحة والمحيط النظيف والتربية والدفاع …

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