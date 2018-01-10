رد الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، اليوم الأربعاء، على الأطباء المقيمين المضربين في العديد من الولايات.

وقال شهاب خلال حلوله ضيفا على حصة “قهوة وجرنان”، أنه لا يعقل أن يرفض الأطباء الذين درستهم الدولة علاج الجزائرين بالجنوب.