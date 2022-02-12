قناة النهار صريح جدا / رحت نشري المقارون للكلب ديالي قالي 80 دج ولّيت للدّار !! بقلم قناة النهار نشر في 12 فيفري 2022 - 08:34 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 236 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zmkXA اقرأ أيضا غلق المدارس بسبب كورونا..حماية من الوباء وتأثير على أداء ومهارات التلاميذ قناة النهار 02 فيفري الشيخ النوي: آبار إرتوازية في سعيدة.. ما خدمو بيهم ما غلقوهم ووالي المسيلة يأمر بتغطية الآبار قناة النهار 10 فيفري بين الغلق و تشديد الإجراءات..الكليات و الإقامات الجامعية تتجند لمواجهة الكوفيد قناة النهار 24 جانفي رياح قوية تصــــــــــل سرعتها إلى 50 كلم/سا في الجنوب أخبار الجزائر 09 فيفري سبقاق: الكرة الجزائرية فقدت قامة من القامات الرياضية الرياضة 03 فيفري وزير التكوين: عدم إقبال الأشخاص على التلقيح ضاعف حالات الإصابة بكورونا قناة النهار 25 جانفي "مرض نادر يحول الطفل حسين لسمكة.."راني نسوفري نخاف تبهدلني المعلّمة !! قناة النهار 08 فيفري إبنة مصابة غير ملقحة متواجدة بالإنعاش تدعو الطاقم الطبي دعم المصابين معنويا قناة النهار 05 فيفري صريح جدا: هكذا يقضي التلاميذ عطلتهم المؤقتة..القراية ما يطلوش عليها قناة النهار 01 فيفري عائلة مفتاح تناشد السلطات لترميم منزلهم المحترق قناة النهار 02 فيفري