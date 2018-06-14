صفحة النهار على الفيسبوك تسجل أكثر من 116 مليون مشاهدة في رمضان

سجلت صفحة النهار على الفيسبوك أرقام فاقت كل التوقعات خلال رمضان بأزيد من 116 مليون مشاهد.

ويعتبر الثالث من رمضان اليوم الذهبي، والأكثر تفاعلا بـ6 مليون مشاهدة حققته الصفحة في يوم واحد.

وهذا بفضل المجهودات التي يقوم بها طاقم النهار أونلاين بمساعدة الزملاء في قناة النهار الذين يسهرون على الحفاظ على مكانة النهار في الريادة

كما وجه الرئيس المديرالعام لمجمع النهارالزميل أنيس رحماني رسالة شكرعبر صفحته الرسمية في الفيسبوك كل متابعين صفحة النهار قائلا:

“أود أن أشكر كل متابعينا الاوفياء الذين وضعوا تقثهم في النهار وسنستمر في تقديم الأفضل إن شاء الله”.