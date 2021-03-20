صفر حالة في 26 ولاية وتراجع في عدد الإصابات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 116066 حالة مؤكدة بالفيروس.

وبهذا الحصيلة الجديدة، نسجل بنسبة تقدر بـ 0.2 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 3055 حالة وفاة.

بينما تماثلت 111 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 80566 حالة.

كما كشف بيان الوزارة عن تواجد 17 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات 26 ولاية لم تسجل بها أي حالة.

في حين سجلت 3 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي.

وكذا إحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية.

بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.