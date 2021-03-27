صفر حالة في 33 ولاية مع تراجع في عدد الإصابات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 3 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 116.750 حالة مؤكدة بالفيروس.

وبهذا الحصيلة الجديدة، نسجل بنسبة تقدر بـ 0.2 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 3077 حالة وفاة.

بينما تماثلت 82 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 91193 حالة.

كما كشف بيان الوزارة عن تواجد 20 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 10 ولاية سجلت أقل من 9 حالات 33 ولاية لم تسجل بها أي حالة.

ووفق ذات البيان فقد سجلت 5 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي.

وكذا إحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية.

بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.