صفقات و مشاريع بالدولار والفرنك السويسري لهدى فرعون و جميلة تمازيرت

كشفت التحقيقات التي قام بها القطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي امحمد في تتعلق قضايا الفساد التي توطت فيها الوزيرتين السابقيتين هدى فرعون وجميلة تمازيرت عن تفاصيل جديدة

وتسببت الوزيرتان السابقتان في تبديد أموال عمومية وخسائر معتبرة للخزينة العمومية و ذلك من خلال ابرام صفقات و مشاريع ضخمة بالدولار و الفرنك السويسري.

و حسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار انلاين فقد تم انه سماع جميلة تمازيرت وزيرة الصناعة سابقا مرتين من طرف قاضي التحقيق لدى القطب المتخصص.

وتم السماع في إطار الموضوع في القضية الاولى بصفتها المديرة العامة لمجمع الرياض قورصو من اجل انجاز مشروع المخابز الحديثة حيث تم تغيير النشاط الى مشروع يتعلق بالحبوب و مشتقاته.

وبلغت قيمة المشروع حسب الخبرة المنجزة مبالغ مالية ضخمةبالفرنك سويسري و الاورو و الدولار الامريكي.

كما كشفت التحقيقات ا تورط هذه الاخيرة في قضية عمر بن عمر كون ان جميلة تمازيرت لديها علاقة قرابة و عائلية مع عمر بن عمر وهي شریک فی الشرکه باسم زوجها.

اين لايزال التحقيق فيها جاري في هذه القضية على مستوى محكمة سيدي امحمد.

اما بخصوص وزيرة البريد و الاتصال و تكنولوجيات الاعلام سابقا هدى فرعون فالتحقيق القضائي حسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار من مصادر قضائية موثوقة ينظر في صفقات تمت مع مجمع هواوي و شركة zte الصينية.

ويتعلق المشروع بعصرنة الاستراتيجة الوطنية لشبكة تدفق عالي جدا للانترنت.

ويمكن هذا المشروع من ربط 85 بالمئة من المنازل بحلول سنة 2015 ، 50 بالمئة منها عبر الشبكات السلكية و اللاسلكية ذات جودة عالية الى جانب تزويد 250 الف مستخدم بتكنولوجيات الألياف البصرية.

كما يتضمن المشروعإنجاز مشروع مليون خط حيث تتراوح القيمة الإجمالية للمشروع ب 73 مليون دولار أمريكي.

الخبرة المنجزة اثبتت انه تم انجاز فقط 19 بالمئة فقط من المشروع مع المتعامل الاول الذي يتعلق بشركة هواوي و 11 بالمئة مم المتعامل الثاني الذي يتعلق بشركة zte الصينية.

ولايزال التحقيق جاري ايضا مع هدى فرعون في قضية الاخوة كونيناف وفقا لسيرورة التحقيق القضائي المفتوح.