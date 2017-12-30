صلاح ومحرز وجها لوجه مرة أخرى

يتواجه اليوم السبت، النجمان رياض محرز ومحمد صلاح وجها لوجه في قمة الدوري الإنجليزي بين ليفربول وليستر سيتي.

يحل اليوم السبت، ليستر سيتي ضيفا ثقيلا على ليفربول في ملعب “آنفليد” برسم الأسبوع 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على الساعة 16 بالتوقيت الجزائري.

حيث سيلتقي اللاعبان الجزائري المصري، للمرة الثالثة هذا الموسم، بعدما سبق لهما التواجه في كأس الرابطة الإنجليزية وكذلك في مباراة الذهاب.

وسيضفي محرز وصلاح النكهة العربية على هذه المواجهة.

ويتواجد محرز في قمة لياقته البدنية والفنية، بعدما استرجع مستواه في الفترة الأخيرة، بينما يسعى صلاح لمواصلة تسجيل الاهداف ومنافسة هاري كين.

وفي وقت هيمن صلاح على كل الترشيحات لجوائز 2017، في ظل غياب محرز، إلا أن مباراة اليوم تحمل الكثير من التحدي لللاعبين.

حيث سيعمل كل لاعب على التأكيد على أنه الأفضل في انجلترا، رغم أن أرقام المصري أفضل من محرز هذا الموسم.