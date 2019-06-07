“صلاح” و”محرز” وجه لوجه من أجل تتويج جديد !!

حددت الرابطة الإنجليزية لكرة القدم اليوم الجمعة تاريخ ال4 أوت 2019 المقبل لإجراء نهائي كأس الذرع الخيرية.

الذي سيجمع مانشستر سيتي بليفربول بملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية “لندن” بداية من الساعة ال15:00.

ويجمع السوبر الإنجليزي “السيتي” المتوج باللقب والكأس الموسم المنقضي بالريدز الذي كان صاحب المركز الثاني.

وبهذا سيكون “محرز” في مواجهة “صلاح” من أجل التتويج بلقبه الخامس منذ إلتحاقه بالسيتيزن في الميركاتو الصيفي الماضي.