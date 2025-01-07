صندوق “كاكوبات” يحصل على إشهاد دولي لنظام الإدارة المتكامل

تمكن صندوق كاكوبات من تجديد الإشهاد الدولي بالمطابقة للمواصفات الدولية لنظام الإدارة المتكامل، للمرة السادسة على التوالي ومنذ سنة 2018. والذي يشمل نظام إدارة الجودة ” إيزو” 9001 AMDI 2024- نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية إيزو 45001 طبعة 2018- نظام إدارة البيئة إيزو 14001 طبعة 2015.

وفي بيان للصندوق، يعد هذا التجديد، تأكيدا على التزام الصندوق باعتماد أعلى المعايير الدولية في خدماته. بما يضمن تحسين الأداء والرفع من الكفاءة الإدارية وتعزيز الاستجابة السريعة للتحديات والتغيرات الطارئة. بما يضمن تلبية احتياجات مرتفقيه على أحسن وجه.

ويأتي هذا الانجاز في إطار جهود وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الرامية إلى اعتماد الرقمنة في جميع الخدمات. التي تقدمها الهيئات تحت الوصاية وتحسين الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية. بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. لا سيما فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتطوير الأداء الإداري.

كما يعكس الإشهاد الذي تحصل عليه صندوق كاكوبات حرصه على تطوير أدائه والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. لفائدة الناشطين بقطاع البناء والأشغال العمومية والري. وإرساء إدارة عصرية تعتمد على الرقمنة والفعالية وفق معايير الجودة الدولية.

وقد شهد النظام الإداري لصندوق كاكوبات تطورات ملموسة أبرزها: تحسين كفاءة النظام الإداري - الرفع من مستوى الأداء، تعزيز اليقظة وسرعة الاستجابة للتغيرات الطارئة. بالغضافة كذلك إلى تقليص مدة معالجة الملفات المتعلقة بالعطل السنوية والتعويض عن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، انخفاض عدد الشكاوى بفضل تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية.

للإشارة، فإن شهادة الإيزو تعد معيارا دوليا للجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة، تمنح لمدة ثلاث سنوات مع متابعة دورية سنوية، وهي صادرة عن المنظمة الدولية للمعايير (ISO) التي يقع مقرها في جنيف، سويسرا.