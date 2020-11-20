صنهاجي: مياه البحر أثبتت فعاليتها في القضاء على الفيروسات وهكذا سيتم استخدامها

كشف رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كمال صنهاجي، اليوم الجمعة، أن مياه البحر أثبتت فعاليتها ونجاعتها في القضاء على الفيروسات.

ويأتي تصريح صنهاجي خلال اليوم المفتوح الذي نظمته قناة “النهار”، اليوم الجمعة، حول الموجة الثانية من فيروس كورونا في الجزائر.

وأوضح رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي أن مياه البحر لديها خاصية في القضاء على الجراثيم، باعتباره مادة فعالة وسريعة التأثير.

وبهذا الخصوص، سيتم تعبئة صهاريج بمياه البحر الطبيعية، في عملية استعجالية تنطلق بولاية الجزائر كنموذج، وتمدد بعدها لجميع الولايات الساحلية.

للإشارة، فقد نصح العديد من الأطباء باللجوء إلى هذه التقنية باعتبارها أولا طبيعية وثانيا لا تحتوي على مواد كيماوية مضرة.