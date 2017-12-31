صورية حداد: “لا يمكننا الحلم بميدالية أولمبية لأن الجميع يفكّر في مصالحه الشخصية فقط”

أبدت بطلة الجيدو والرياضة الجزائرية، صورية حداد، أسفها الكبير من الوضعية السيئة التي تعاني منها الرياضة والرياضيون حاليا، وخاصة رياضة الجيدو.

“مشكل الجيدو الجزائري في عدم الاستقرار والاتحادية لم تفعل شيئا منذ تنصيبها”

وأكدت استحالة تحقيق أمل عودة الجيدو الجزائري إلى منصّات التتويج العالمية والأولمبية في المستقبل القريب.

وهذا بسبب الوضعية السيئة التي يوجد عليها، خاصة بالنسبة لعدم الاستقرار والخلافات بين مختلف الفاعلين بسبب المصالح الشخصية.

وحتى عدم تنصيب مدربين ثابتين للمنتخبات الوطنية في جل الفئات.

حيث صرحت صورية حداد لـجريدة “النهار” قائلة: “مشكل الجيدو الجزائري يكمن في عدم الاستقرار”.

وأضافت: “في المستقبل القريب كانت هناك تغييرات كثيرة وغير عادية في مدربي المنتخبات، مما تسبب في عدم الاستقرار للرياضيين وغياب الاستمرارية”.

وتابعت:” بينما سابقا كنا نعمل مع نفس المدربين لمدة 8 سنوات أو 12 سنة لتحصيل النتائج، لكن الآن للأسف لا يوجد اتحاد في الجيدو”.

وقالت أيضا:” الجميع يعمل متفرقا وكل واحد يفكر في نفسه وهناك مصالح شخصية، ولو كان الجميع يعمل من أجل الرياضة لكنا نحن الرياضيين القدماء في الطاقم الفني، لمساعدة المنتخبات والعمل معا”.

وواصلت حدادا قائلة: “كيف تريد أن نحلم بالميداليات الأولمبية أو العالمية ونحن لم نفعل أي شيء خلال سنة كاملة من تنصيب الاتحادية الجديدة”.

” لقد تم وضع برنامج عمل لكن لم يطبق شيء، والجيدو يعاني المشاكل، لهذا علينا أن ننسى الألعاب الأولمبية ونفكر فقط في إفريقيا إذا واصلنا هكذا”.

كما تحدثت صورية حداد عن حصيلة المكتب الجديد للإتحادية قائلة: “المكتب الجديد بقيادة لعراس أتى منذ حوالي سنة، لكني لا أفهم ماذا ينتظرون من أجل تعيين طاقم فني مستقر بصفة نهائية”.

” لحد الآن لا شيء واضح ومدرب الأكابر يحوَّل إلى الأواسط والعكس، هناك أطراف كثيرة مؤثرة في الجيدو لم يتم استدعاؤها رغم أن ذلك ضروري للمنتخبات”.

لست أتحدث عن نفسي فقط، فيوجد رياضيون مثل بن يخلف ويعقوبي وسواكري، الجيدو الجزائري في حاجة إلينا ونحن نريد مساعدة الجيدو لكن الوزارة لم تتحرك”.

كما انتقدت صورية حداد عن عدم اهتمام السلطات بالأبطال الأولمبيين ورياضيي النخبة، وطالبت بتطبيق القانون ومساعدة الرياضيين على ضمان العيش الكريم خاصة بعد الاعتزال. أحمد راحم